PIERRES EN LUMIERES Initiation à l’expression théâtrale , Bricquebec Médiathèque Bricquebec-en-Cotentin

Médiathèque 47 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

2026-05-30

Cet atelier ludique permet aux enfants et adolescents de s’initier à l’expression théâtrale à travers des jeux, des exercices d’improvisation et de créativité. Encadrés par des animateurs expérimentés (dont Samir Siad de la Compagnie Calliope), les participants pourront explorer leur imagination et gagner en confiance sur scène. Une expérience unique pour s’amuser tout en développant ses talents artistiques !

Le but est de préparer, au fil de la journée, un lever de rideau en amont de la lecture théâtralisée qui se déroulera dans la crypte du château..

RDV à la médiathèque. .

Médiathèque 47 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

