Pierres en lumieres – Le Mesnil-Aubert, 17 mai 2025 10:30, Le Mesnil-Aubert.

Manche

Pierres en lumieres Place du village Le Mesnil-Aubert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:30:00

fin : 2025-05-17 12:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Balade cueillette de plantes comestibles et médicinales autour du village

Avec l’association « Epic et simples »

Balade cueillette de plantes comestibles et médicinales autour du village

Avec l’association « Epic et simples » .

Place du village

Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 25 34 07 75 somobdurville@orange.fr

English : Pierres en lumieres

Edible and medicinal plant walks around the village

With the « Epic et simples » association

German :

Spaziergang zum Sammeln von essbaren und medizinischen Pflanzen rund um das Dorf

Mit dem Verein « Epic et simples » (Gewürz und Einfaches)

Italiano :

Una passeggiata nel villaggio per raccogliere piante commestibili e medicinali

Con l’associazione « Epic et simples

Espanol :

Un paseo por el pueblo para recoger plantas comestibles y medicinales

Con la asociación « Epic et simples

L’événement Pierres en lumieres Le Mesnil-Aubert a été mis à jour le 2025-05-09 par OTGTM BIT Granville