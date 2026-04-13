Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold Route de l’ermitage Gratot
Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold Route de l’ermitage Gratot vendredi 29 mai 2026.
Gratot
Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold
Route de l’ermitage Devant l’ermitage Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée conte au couché du soleil devant le petit ermitage Saint-Gerbold. .
Route de l’ermitage Devant l’ermitage Gratot 50200 Manche Normandie
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English : Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold
L’événement Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold Gratot a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme