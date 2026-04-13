Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold Route de l’ermitage Gratot

Gratot

Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold

Route de l’ermitage Devant l’ermitage Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée conte au couché du soleil devant le petit ermitage Saint-Gerbold. .

Route de l’ermitage Devant l’ermitage Gratot 50200 Manche Normandie

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English : Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold

L’événement Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold Gratot a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme