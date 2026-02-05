[ Pierres en Lumières ] Parenthèse musicale d’harpe Clères

[ Pierres en Lumières ] Parenthèse musicale d’harpe

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

À l’occasion de Pierres en Lumières, événement nocturne dédié à la mise en lumière du patrimoine normand, le Parc de Clères accueille la harpiste Gala Daragon pour une parenthèse musicale sur les terrasses du château.

Artiste diplômée de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne–Franche-Comté et de la Sorbonne, Gala Daragon mène une carrière riche comédie musicale au Lido, orchestres, musique de chambre, harpe électrique, projets engagés et prestations en France comme à l’international.

Une soirée élégante et lumineuse pour redécouvrir le site de Clères autrement.

Gratuit. Sur réservation uniquement sur le site du Parc de Clères. .

