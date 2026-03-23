Pierres en Lumières sous les deux clochers d’Epieds église d’Epieds Épieds

Pierres en Lumières sous les deux clochers d’Epieds

église d’Epieds Place Henri IV Épieds Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

L’église Saint-Martin d’Epieds ouvre ses portes aux artistes. Une exposition à découvrir à l’intérieur d’un monument possédant deux clochers et dont les origines remontent au Xe siècle ponctuée de visites mais aussi d’un spectacle vivant plongera les visiteurs dans le passé d’un village où se croisèrent de nombreux personnages de la grande Histoire. .

église d’Epieds Place Henri IV Épieds 27730 Eure Normandie +33 6 80 75 69 35 lesmarchesnormandes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierres en Lumières sous les deux clochers d’Epieds

L’événement Pierres en Lumières sous les deux clochers d’Epieds Épieds a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure