Pierres en Lumières Verneuil-sur-Avre. Eglise Saint-Jean Verneuil d’Avre et d’Iton

Pierres en Lumières Verneuil-sur-Avre.

Eglise Saint-Jean 163 place Saint-Jean Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite contée et musicale de Verneuil-sur-Avre.

Samedi 30 mai 2026 à 21h30 (durée 1h30).

Dans le cadre de cette nouvelle édition de Pierres en Lumières, l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure, la Médiathèque Jérôme Carcopino et l’Ecole de musique de Verneuil s’associent pour vous proposer une découverte insolite du patrimoine. Cette visite à la lueur de ballons lumineux sera ponctuée de contes et de commentaires historiques. Des violoncellistes ouvriront et clôtureront la soirée. Une balade nocturne qui vous mènera de l’église Saint-Jean à Notre-Dame en passant par la médiathèque et le lavoir de la Fontaine du Chêne.

Gratuit.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Tel 02 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr .

Eglise Saint-Jean 163 place Saint-Jean Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Pierres en Lumières Verneuil-sur-Avre.

L’événement Pierres en Lumières Verneuil-sur-Avre. Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure