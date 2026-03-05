PIERRES SECHES SAM’DIFOURMIS

D 909 parking du Caveau Vilavigne Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Initiation gracieuse à la technique de la pierre sèche, bâtir en s’amusant, retrouver les gestes ancestraux, participer à la préservation de notre éco système.

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Bonne humeur garantie. Rendez-vous à 9h45 sur le parking de Vilavigne.

Les mineurs accompagnés sont les bienvenus.

Réservation indispensable sur notre Email.

.

D 909 parking du Caveau Vilavigne Faugères 34600 Hérault Occitanie pierres.vie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A graceful introduction to the technique of dry stone, building while having fun, rediscovering ancestral gestures, participating in the preservation of our eco-system.

No prior knowledge necessary.

Good humor guaranteed. Meet at 9.45 am at the Vilavigne parking lot.

Accompanied minors welcome.

Reservations essential on our Email.

L’événement PIERRES SECHES SAM’DIFOURMIS Faugères a été mis à jour le 2026-03-02 par 34 OT AVANT-MONTS