PIERRES SECHES SAM’DIFOURMIS Faugères
PIERRES SECHES SAM’DIFOURMIS Faugères samedi 14 mars 2026.
PIERRES SECHES SAM’DIFOURMIS
D 909 parking du Caveau Vilavigne Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Initiation gracieuse à la technique de la pierre sèche, bâtir en s’amusant, retrouver les gestes ancestraux, participer à la préservation de notre éco système.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
Bonne humeur garantie. Rendez-vous à 9h45 sur le parking de Vilavigne.
Les mineurs accompagnés sont les bienvenus.
Réservation indispensable sur notre Email.
.
D 909 parking du Caveau Vilavigne Faugères 34600 Hérault Occitanie pierres.vie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A graceful introduction to the technique of dry stone, building while having fun, rediscovering ancestral gestures, participating in the preservation of our eco-system.
No prior knowledge necessary.
Good humor guaranteed. Meet at 9.45 am at the Vilavigne parking lot.
Accompanied minors welcome.
Reservations essential on our Email.
L’événement PIERRES SECHES SAM’DIFOURMIS Faugères a été mis à jour le 2026-03-02 par 34 OT AVANT-MONTS