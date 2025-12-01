Pierrick Pédron ‘Pédron Lab 4+2’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Pierrick Pédron ‘Pédron Lab 4+2’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 15 décembre 2025.
“Après près de dix ans passés au sein de mon quartette (Carl-Henri Morisset, Thomas Bramerie et Elie Martin Charrière), je souhaite donner une nouvelle impulsion à mon univers musical. J’ai envie d’introduire des éléments électro, notamment avec Gala et Titouan, afin de créer une fusion singulière et audacieuse. «
Pierrick Pédron : saxophone alto
Carl-Henri Morisset : piano
Thomas Bramerie : contrebasse
Elie Martin Charrière : batterie
Galawesh : voix
Titouan : machines
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, création — « Je vois ce projet comme un véritable laboratoire sonore, un espace d’expérimentation où explorer de nouvelles textures musicales tout en préservant l’essence du jazz. Hâte de collaborer avec des artistes curieux et ouverts à cette aventure !”
Le mercredi 17 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 17 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
Le mardi 16 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mardi 16 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
Le lundi 15 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le lundi 15 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/