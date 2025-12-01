Pierrolo version noellesque Chez Nano Tréglonou
Pierrolo version noellesque Chez Nano Tréglonou samedi 13 décembre 2025.
Pierrolo version noellesque
Chez Nano 14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Chez Nano vous propose un brunch-concert féerique aux couleurs de Piérrollo virtuoso world folk jazz. Chanter, écouter, se régaler… un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis.Réservation conseillée — places limitées ! .
Chez Nano 14 Rue de la Mairie Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 6 52 05 94 26
English :
L’événement Pierrolo version noellesque Tréglonou a été mis à jour le 2025-11-28 par OT PAYS DES ABERS