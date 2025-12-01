Pierrolo version noellesque Chez Nano Tréglonou

Pierrolo version noellesque

Chez Nano 14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Chez Nano vous propose un brunch-concert féerique aux couleurs de Piérrollo virtuoso world folk jazz. Chanter, écouter, se régaler… un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis.Réservation conseillée — places limitées ! .

Chez Nano 14 Rue de la Mairie Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 6 52 05 94 26

