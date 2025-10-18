Pierrot l’Escargot Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Médiathèque Les Voyageurs 2bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-12-17 10:45:00
2025-10-18 2025-11-21 2025-12-17
Au programme histoires, jeux de doigts, comptines, chansons pour les bébés.
Animation dédiée aux enfants de 0-3 ans.
Sur inscription .
Médiathèque Les Voyageurs 2bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
