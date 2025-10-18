Pierrot l’Escargot Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Pierrot l’Escargot Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 18 octobre 2025.

Pierrot l’Escargot

Médiathèque Les Voyageurs 2bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-12-17 10:45:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-21 2025-12-17

Au programme histoires, jeux de doigts, comptines, chansons pour les bébés.

Animation dédiée aux enfants de 0-3 ans.

Sur inscription .

Médiathèque Les Voyageurs 2bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pierrot l’Escargot Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud