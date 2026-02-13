PIERS FACCINI & BALLAKÉ SISSOKO, Théâtre Alphonse Daudet-Coignières, Coignières

PIERS FACCINI & BALLAKÉ SISSOKO Mardi 17 février, 20h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Yvelines

Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Deux décennies après leur toute première collaboration, le singer-songwriter italo-britannique Piers Faccini et le virtuose malien de la kora, Ballaké Sissoko, reviennent avec un album enchanteur Our Calling. Sorti février 2025, cet album offre un dialogue captivant entre un instrumentiste au sommet de son art et un auteur-compositeur orfèvre des mots.

Ensemble, ils créent de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions.

Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3694 »}] https://www.espacealphonsedaudet.fr/

musique du monde musique du monde kora

Sandra Mehl