Piers Faccini et Ballaké Sissoko | Musique l’Archipel Fouesnant

Piers Faccini et Ballaké Sissoko | Musique

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Ballaké Sissoko et Piers Faccini se sont rencontrés au début des années 2000, initiant alors une amitié profonde.

Le premier est un virtuose de la kora, cet instrument à 21 cordes au son cristallin et doux. Le second est un chanteur-compositeur folk italobritannique, un orfèvre des mots accompagné de son inséparable guitare. Au fil des années, ils ont exploré ensemble de nouvelles passerelles entre les traditions mandingues d’Afrique de l’Ouest et la chanson folk britannique et méditerranéenne.

Il faut parfois du temps pour concrétiser l’évidence leur premier album commun, Our Calling, est paru chez Nø Format! en février 2025.

À deux voix et à quatre mains, ils dialoguent sur de sublimes ballades. Ils créent de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

