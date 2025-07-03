Piers Faccini et Ballake Sissoko Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs
Piers Faccini et Ballake Sissoko Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs vendredi 20 mars 2026.
Piers Faccini et Ballake Sissoko
Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Deux décennies d’amitié musicale et les voilà aujourd’hui à la croisée du blues africain et d’une folk britannique nourrie de Sud. Composées à quatre mains, leurs sublimes ballades s’abreuvent aux sources mandingues, s’envolent comme les oiseaux migrateurs ou des graines poussées par le vent au-dessus de la Méditerranée. Nos artistes se hissent aussi haut que leur créativité à l’unisson les porte. Leurs âmes de passeurs nous rapportent des histoires de voyages, d’essaimage, de migrations et d’amour universel… Avec Our Calling , le duo de griot-troubadour lance un appel solennel qui résonne non seulement d’un accord parfait mais s’entend aussi, au-delà de l’alchimie acoustique, comme une invitation à un vivre ensemble harmonieux … .
Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Piers Faccini et Ballake Sissoko Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX