Piers Faccini et Ballake Sissoko Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Piers Faccini et Ballake Sissoko

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Deux décennies d’amitié musicale et les voilà aujourd’hui à la croisée du blues africain et d’une folk britannique nourrie de Sud. Composées à quatre mains, leurs sublimes ballades s’abreuvent aux sources mandingues, s’envolent comme les oiseaux migrateurs ou des graines poussées par le vent au-dessus de la Méditerranée. Nos artistes se hissent aussi haut que leur créativité à l’unisson les porte. Leurs âmes de passeurs nous rapportent des histoires de voyages, d’essaimage, de migrations et d’amour universel… Avec Our Calling , le duo de griot-troubadour lance un appel solennel qui résonne non seulement d’un accord parfait mais s’entend aussi, au-delà de l’alchimie acoustique, comme une invitation à un vivre ensemble harmonieux … .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Piers Faccini et Ballake Sissoko Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX