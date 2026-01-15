Pieternel Van Oers Trio Le Baiser Salé Paris

Sur scène, le trio de Pieternel Van Oers se déploie comme un souffle libre, une musique qui prend le temps de naître et d’oser. Leadeuse et compositrice du projet, Pieternel façonne un jazz sensible et incarné, où les mélodies racontent des histoires et laissent toujours une porte ouverte à l’imprévu. À la contrebasse, Tommaso Montagnani apporte un son profond et chaleureux : pilier discret mais essentiel, il sculpte l’espace avec une musicalité fine. À la batterie, Karl Jannuska insuffle une énergie précise et généreuse, un jeu inventif où le groove dialogue avec les nuances, donnant au trio son souffle et son mouvement. Ensemble, ils font vivre des compositions originales, organiques et mouvantes, déjà portées par deux singles sortis en 2025 et des pièces inédites, ainsi que des morceaux issus de Dialogue, le premier album du trio. En concert, la musique s’étire, se transforme, s’embrase parfois, et c’est là qu’elle devient vraiment vivante.

Le samedi 07 février 2026

de 21h30 à 23h00

Le samedi 07 février 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 23 à 33 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

