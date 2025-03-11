PIETRAGALLA BARBARA Gare du Midi Biarritz

PIETRAGALLA BARBARA

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Nouvelle création 2024 avec Marie-Claude Pietragalla.

Chorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.

UN HOMMAGE VIBRANT À UNE ARTISTE INOUBLIABLE.

Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l’icône musicale, transportant le public dans l’univers poétique et mélancolique de la chanteuse.

A travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara. Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l’artiste.

Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique.

Durée 1h15 .

