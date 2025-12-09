Pietragalla : Barbara Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 20:30 – 21:45

Gratuit : non 37 € à 67 € 37 € à 67 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/barbara-par-pietragalla-2.html Tout public

Danse Un hommage vibrant à une artiste inoubliable. Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l’icône musicale, transportant le public dans l’univers poétique et mélancolique de la chanteuse.A travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara. Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l’artiste.Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique. Durée : 1h15 Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/barbara-par-pietragalla-2.html