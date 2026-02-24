PIETRAGALLA BARBARA

1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 37 – 37 – 67

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

.

1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 f.canal@congres-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

L’événement PIETRAGALLA BARBARA Perpignan a été mis à jour le 2026-02-24 par PERPIGNAN TOURISME