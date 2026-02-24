PIETRAGALLA BARBARA Perpignan
PIETRAGALLA BARBARA Perpignan dimanche 22 mars 2026.
PIETRAGALLA BARBARA
1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 37 – 37 – 67
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 18:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
.
1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 f.canal@congres-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
L’événement PIETRAGALLA BARBARA Perpignan a été mis à jour le 2026-02-24 par PERPIGNAN TOURISME