PIETRAGALLA BARBARA – SUMMUM Grenoble

PIETRAGALLA BARBARA Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

LE THEATRE DU CORPS PIETRAGALLA PRÉSENTE : PIETRAGALLA BARBARANouvelle création 2024Avec Marie-Claude PietragallaChorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien DerouaultMusiques et chansons BarbaraCréation musicale et arrangements Yannaël QuenelLumières Alexis DavidCostumes EvanbenjaminDécors Bastien OrtegaDurée 1h15UN HOMMAGE VIBRANT À UNE ARTISTE INOUBLIABLE.Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l’icône musicale, transportant le public dans l’univers poétique et mélancolique de la chanteuse.A travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara. Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l’artiste.Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique.« Un soir d’octobre au Châtelet. Inoubliable ! Une loge d’artiste… Sa main dans la mienne, cette présence sauvage, énigmatique. Sur scène, elle vole, elle s’envole. De son piano à son rocking-chair, elle savoure le moindre instant, la moindre respiration, le silence d’une salle qui vibre à l’unisson. Sa silhouette fine de noire vêtue, cette démarche telle une ballerine sur les demi-pointes, elle observe son public, un public conquis d’avance.Elle respire sur scène des heures avant l’ouverture du rideau, elle prend le pouls d’un public fantasmé, aimé, désiré… La scène est son refuge où toutes les frontières s’évanouissent, le noir devient lumière, le temps se disloque, les réalités de la vie se métamorphosent dans le clair-obscur des projecteurs.Barbara sait que le détail sculpte la différence, qu’entrer en scène est une joie et une souffrance, la quitter une déchirure. Mais déjà, il faut reprendre la route pour une nouvelle aventure, une nouvelle page blanche à colorier, l’exaltation de se sentir vivant.Les notes de musique dessinent une partition où dansent les soupirs, où dansent les silences. Barbara a transpercé mon âme de ses murmures et a transformé mon quotidien en poésie.» Marie-Claude Pietragalla

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38