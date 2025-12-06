PIF ! PAF ! SAUTE LE BOUCHON ASTRO’LAB SCÈNE CULTURELLE Labarthe-sur-Lèze

ASTRO’LAB SCÈNE CULTURELLE 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

Une soirée variée et divertissante autour du vin dans l’art lyrique français.

Depuis toujours, le vin coule à flots en musique et grise d’ivresse à la fois chanteurs et spectateurs. Chœurs et petits ensembles vocaux alternent sur une musique dynamique, enlevée et servie par une mise en scène où joie de vivre, entrain et bonne humeur sont évidemment au rendez-vous. Nous retrouvons, au travers des pages les plus enivrantes du répertoire, quelques-uns de nos grands compositeurs français Louis Varney, Charles Gounod, Robert Planquette, Adolphe Adam, Edmond Audran, Charles Lecoq et, bien sûr, l’inégalable Jacques Offenbach ! Ce florilège d’airs légers et entraînants sont autant d’occasions de se divertir, rire ou se moquer.

ASTRO’LAB SCÈNE CULTURELLE 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

A varied and entertaining evening focusing on wine in French lyric art.

German :

Ein abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend rund um den Wein in der französischen Opernkunst.

Italiano :

Una serata varia e divertente incentrata sul vino nell’opera francese.

Espanol :

Una velada variada y entretenida centrada en el vino en la ópera francesa.

