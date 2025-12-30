PIG FLIGHT PLAYS THE WALL L’ACCORDEUR St Denis De Pile

PIG FLIGHT PLAYS THE WALL Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Pig Flight reprend intégralement le double album mythiquedu groupe Pink Floyd : « The Wall ». C’est à un véritable opéra rock, étonnantesynthèse entre comédie musicale, projection d’extraits de film, animations vidéo et jeux de lumières que sont convié·e·s les spectateurs et spectatrices, pour assister à la construction symbolique du mur. L’histoire du rockeur Pink, enfermé entre une mère castratrice et une femme adultère, rongé par la mort d’un père tombé au combat lors de la seconde guerre mondiale et par des aspirations paranoïaques au néo-nazisme, retrace les fragments de vies des légendaires Roger Waters et Syd Barrett. Entre star du rock et paumé décadent, l’anti-héros Pink saura-t-il regarder la réalité en face ?Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle complexe et vertigineux, plongeant dans les profondeurs de l’âme humaine, qui est donné à voir.

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33