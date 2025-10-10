Pigalle, histoire d’un quartier chaud

Pigalle, histoire d’un quartier chaud vendredi 10 octobre 2025.

Si Pigalle semble aujourd’hui être devenue une vitrine touristique ayant mal vieilli, son âme survit en de nombreux lieux cachés et confidentiels.

Suivez votre guide Guillaume, expert en insolite et légendaire, afin de plonger un siècle en arrière et ressusciter, le temps d’une soirée, les fantômes et anecdotes croustillantes de Pigalle. Des lieux de fêtes emblématiques comme le Moulin Rouge ou le cabaret de Madame Arthur, des clubs branchés aux derniers bars à hôtesses, on ne soupçonne pas la vie nocturne encore bien active où se réunit le tout Paris interlope.

Cette visite sera l’occasion de se plonger dans l’histoire de la pègre, de la prostitution et de la vie nocturne parisienne et de tout l’imaginaire qu’elle véhicule. Nous en profiterons pour flâner dans un quartier voisin aussi méconnu qu’insolite, la Nouvelle-Athènes, où se dressent de superbes demeures d’antan au passé mouvementé. Saurez-vous reconnaitre les anciennes maisons closes et passer sans trembler devant une célèbre maison réputée hantée ?

Enfin, votre guide ne manquera pas de partager les nouvelles bonnes adresses où s’encanailler de nos jours !

Une plongée inoubliable dans le Paris by night !

Venez découvrir l’histoire du quartier le plus chaud de Paris : Pigalle. Qu’il semble loin le temps de l’âge d’or, de la débauche, de la pègre et de la prostitution !

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

21€/pers

Public adultes. A partir de 18 ans.

