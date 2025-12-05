PIGEON VOLE Murles
PIGEON VOLE Murles samedi 14 février 2026.
PIGEON VOLE
Murles Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Seize femmes se retrouvent dans un square et leurs confrontations, tour à tour drôles, poignantes ou explosives, révèlent un kaléidoscope d’histoires et de vérités humaines.
Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 40 mairiedemurles@murles.fr
English :
Sixteen women meet in a square, and their confrontations, in turn funny, poignant or explosive, reveal a kaleidoscope of human stories and truths.
