PIGEON VOLE

Murles Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Seize femmes se retrouvent dans un square et leurs confrontations, tour à tour drôles, poignantes ou explosives, révèlent un kaléidoscope d’histoires et de vérités humaines.

Seize femmes se retrouvent dans un square et leurs confrontations, tour à tour drôles, poignantes ou explosives, révèlent un kaléidoscope d’histoires et de vérités humaines. .

Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 40 mairiedemurles@murles.fr

English :

Sixteen women meet in a square, and their confrontations, in turn funny, poignant or explosive, reveal a kaleidoscope of human stories and truths.

L’événement PIGEON VOLE Murles a été mis à jour le 2025-12-03 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP