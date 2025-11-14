Pigeon vole Vayrac

Pigeon vole

Pigeon vole est une comédie composée de huit tableaux, ciselés dans l’humour noir de femmes blessées par la vie. Elles disent des horreurs, ne s’écoutent pas… mais finissent par nous attendrir si derrière ces personnages se dissimulaient des êtres de chair et de nerfs, prompts à vaciller dans une douce folie si on leur donnait une parole ouverte ? Elles parlent sans contrainte, et nous font beaucoup rire, parfois avec un pincement au coeur. .

Place du 11 novembre Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64

English :

Pigeon vole is a comedy composed of eight tableaux, chiseled with the dark humor of women wounded by life

German :

Pigeon vole ist eine Komödie, die aus acht Bildern besteht, die mit dem schwarzen Humor von Frauen, die vom Leben verletzt wurden, gemeißelt wurden

Italiano :

Pigeon vole è una commedia composta da otto scene, cesellate dall’umorismo nero di donne ferite dalla vita

Espanol :

Pichón de Paloma es una comedia compuesta por ocho escenas, cinceladas a partir del humor negro de mujeres heridas por la vida

