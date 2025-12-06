Pigments d’étoiles Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Pigments d’étoiles 6 décembre 2025 – 6 février 2026 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Entrée libre, horaires du Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T13:00:00

Fin : 2026-02-06T15:00:00 – 2026-02-06T18:30:00

Que l’on soit enfant, adolescent, adulte ou senior, l’Univers est un monde qui nous interpelle. Il peut piquer notre curiosité ou nous effrayer… il est tout de même là, tout autour de nous.

Depuis deux ans, il cherche à explorer et à voir plus loin, notamment lors des premières lueurs des étoiles. Il aime partager ses clichés, espérant éveiller la curiosité ou simplement plaire à ceux qui les découvrent.

Actions culturelles :

Samedi 6 décembre :

14h30 : atelier scientifique sur le thème de l’espace (gratuit sur réservation).

17h : vernissage et observation du ciel avec lunette astronomique et télescope.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Nicolas a mis du temps pour toucher du doigt une passion qui était là depuis longtemps. étoiles photographie

Nicolas Vanopslagh