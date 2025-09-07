Pigments et enluminures Atelier famille Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
Pigments et enluminures Atelier famille Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier dimanche 7 septembre 2025.
Pigments et enluminures Atelier famille
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 15:30:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Découvrez comment étaient fabriquées les encres et les couleurs au Moyen Âge et réalisez votre enluminure.
Atelier famille, à partir de 8 ans, enfant accompagné. .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Pigments et enluminures Atelier famille
German : Pigments et enluminures Atelier famille
Italiano :
Espanol :
L’événement Pigments et enluminures Atelier famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-07-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)