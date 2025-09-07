Pigments et enluminures Atelier famille Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier Jura

Gratuit

Début : 2025-09-07 15:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Découvrez comment étaient fabriquées les encres et les couleurs au Moyen Âge et réalisez votre enluminure.

Atelier famille, à partir de 8 ans, enfant accompagné. .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

