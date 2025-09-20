Pignons Sur Rue ! – Visite à vélo Place Saint-Corentin – Quimper Quimper

Pignons Sur Rue ! – Visite à vélo Samedi 20 septembre, 10h00 Place Saint-Corentin – Quimper Finistère

Visite par une guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire.

Durée : 2h – Rdv. Place Saint-Corentin /

Vélo électrique fourni par la QUB. N’oubliez pas votre casque et des vêtements de pluie (oui, ça arrive !)

Embarquez pour une balade à vélo à la découverte des pépites de l’architecture contemporaine quimpéroise. Des demeures de maître sur les quais de l’Odet à l’audace architecturale de Penhars, laissez-vous surprendre par un patrimoine en mouvement. Une sortie conviviale pour voir la ville autrement, guidon en main, regard en éveil !

Place Saint-Corentin – Quimper Place Saint-Corentin, 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper