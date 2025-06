Pik nik électronique – Baud 15 juin 2025 07:00

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

L’association revient pour vous proposer un pique-nique électronique, où la bonne humeur, la convivialité et le partage se mêleront aux rythmes enivrants des musiques électroniques, proposés par différents DJ de la région.

Cet événement se veut ouvert à toutes et tous. Si vous souhaitez venir profiter en famille ou entre amis, vous pouvez apporter votre pique-nique ou bien profiter du stand de restauration installé par nos soins.

Entrée libre et gratuite

Terrain du Pont de Baud 56150 en plein air

Horaires 11h 20h30

Bar et restauration sur place (produit locaux et fait maison) .

Pont de Baud

Baud 56150 Morbihan Bretagne

