PIK NIK ZIK #1 Dimanche 25 mai, 17h00 Quai des Sports Saint Michel Gratuit

Salut les Pik Nik Zikeurs et Zikeuses ! Préparez-vous pour le retour en fanfare de notre événement phare, les Pik Nik Zik !

Nous allons entamer cette belle saison sur les rives de Bordeaux avec un petit air tropical pour goûter au souffle radieux de l’été avant l’heure ! ✨

//Programme//

17h > ONA MAE – Folk World

Né en 2021, Ona Mae est une invitation pour un voyage onirique et enveloppant reliant la culture ibero-latine à celle des Mandingues d’ Afrique de l’Ouest. Inspiré par l’artiste et anthropologue Mariona Villadelprat, ce projet illustre l’ouverture au monde, le métissage et la renaissance au travers de la féminité sous tous ces aspects. Les sonorités mystiques du kamélé n’goni, harpe mandingue, se mêlent à celles des autres instruments et langues pour conter des histoires avec sensibilité et force.

Youtube : https://youtu.be/S1uda9HUkdA?si=ZbpoxfhuRLhEC-M9

18h > CAMARA – Pop chaloupée

Camara est un groupe de sept musiciens qui revisite et compose autour des rythmiques ensoleillées, mêlant accents pop et couleurs exotiques, distillant un fameux cocktail de guitares, de percussions et d’harmonies vocales; le tout rehaussé d’un zeste de cavaquinho. Laissez-vous embarquer dans un voyage sans frontière, du Brésil au Cap-Vert, remuez le cocotier sur la piste avec ou sans verre.

Site officiel : https://www.instagram.com/camaraband.music/

19h > FORRÓ JURITI – Forro bal brésilien

FORRÓ JURITI est une invitation au voyage, une zabumba, un accordéon, un triangle et de belles voix, c’est la proposition de ce quartet franco-bresilien. Le Forró Juriti vous invite pour un voyage ensoleillé et dansant. Issu du nord-est du Brésil, le forró est un rythme populaire envoûtant qui va vous transporter dans cette ambiance joyeuse et chaleureuse de cette région du Sertão. Forró, Baião, Xote, arrastapé, coco… Juriti vem voando pra fazer você dançar !

Youtube : https://youtube.com/@forrojuriti?si=fAY5qQjocrW8K3fA

❤️ L’évènement est totalement gratuit, mais si vous souhaitez soutenir notre association ainsi que ses actions socio-culturelles dans le quartier, vous pouvez adhérer à prix libre juste ici :

https://www.helloasso.com/…/adhesion-2025-les-p-tits…

// INFOS PRATIQUES //

DIMANCHE 25 mai 2025

⏰ DE 17h – 20H

Parc des Sports St Michel – Bordeaux

Gratuit et ouvert à tous·tes

Comment venir ?

En : 8 minutes depuis la gare.

En : arrêt Sainte Croix (tram C et D)

En : arrêt Sainte Croix (bus 10 et 31) Voir moins

