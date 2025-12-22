Piker Son 2e journée, Le Logellou Penvénan

Piker Son 2e journée

Le Logellou 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-16 16:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Séance publique du groupe de travail ‘Langue bretonne’ dans les archives.

Rencontre avec Gwladys Longeard Directrice des Archives Départementales et Marion Bizien, Responsable des archives privées

(Petite restauration encas végétarien et local)

Vies magnétiques Dans les archives de Yann Paranthoën.

Radio-performance qui propose une plongée sonore dans les archives de Yann Paranthoën. De renouer avec des voix, des histoires déposées sur la bande magnétique il y a plus de 50 ans. Arpenter ce furieux désir de faire trace, d’enregistrer et enregistrer encore pour préserver des lambeaux de vie .

Rencontre modérée par Jean-Yves Monfort, docteur ingénieur en acoustique appliquée, Président du Centre de découverte du son à Cavan. .

Le Logellou 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 47 88 15

