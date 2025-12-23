Piker son 3e jour, Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Piker son 3e jour

Trédrez-Locquémeau Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-18 17:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Piker Son radio, spectacles, documentaires, rencontres dans les archives de Yann Paranthoën

Projection du documentaire Le tailleur de sons

En présence du réalisateur Thierry Compain

1990 • 70 minutes • 35 mm

Le Tailleur de sons dresse son portrait en établissant un parallèle entre l’art du montage sonore et le travail de tailleur de pierre, métier d’origine de son père. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

