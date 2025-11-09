Pilaison à l’ancienne Saint-Lô

Pilaison à l’ancienne Saint-Lô dimanche 9 novembre 2025.

Pilaison à l’ancienne

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Rendez-vous le 09 novembre prochain de 14h à 17h30 dans la cour du musée du bocage normand pour la pilaison à l’ancienne !

Démonstration de pilaison à l’ancienne à l’aide d’un pressoir à paille. Présence de MooviPress.

(Venez avec vos pommes et repartez avec votre jus de pomme). Gratuit. .

Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 74 18 21

