Pilaison à l’ancienne Saint-Lô

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
Rendez-vous le 09 novembre prochain de 14h à 17h30 dans la cour du musée du bocage normand pour la pilaison à l’ancienne !
Démonstration de pilaison à l’ancienne à l’aide d’un pressoir à paille. Présence de MooviPress.
(Venez avec vos pommes et repartez avec votre jus de pomme). Gratuit. .
Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 74 18 21
