Pilates à la barre MJC Héritan Mâcon vendredi 10 avril 2026.
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 19:50:00
2026-04-10
Une séance élégante mêlant les fondamentaux du Pilates et le travail à la barre.
Un renforcement profond, avec une posture et un équilibre pour un corps tonique et harmonieux.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
