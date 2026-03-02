Pilates à la barre MJC Héritan Mâcon

Pilates à la barre

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 19:50:00

2026-04-10

Une séance élégante mêlant les fondamentaux du Pilates et le travail à la barre.

Un renforcement profond, avec une posture et un équilibre pour un corps tonique et harmonieux.

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

