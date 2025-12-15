Pilates au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin

Pilates au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Loin de l’agitation quotidienne, profitez d’un environnement calme et inspirant du musée pour pratiquer une séance de pilates au milieu des tableaux et des sculptures.

Une approche inédite de l’Art qui vous permettra de vous imprégner du lieu et des œuvres en alternant contemplation et mouvements-étirements.

Un instant bien-être afin que chacun puisse ressentir son énergie, se retrouver dans sa bulle pour mieux profiter de l’atmosphère unique du musée.

Une parenthèse relaxante où le corps et l’esprit se ressourcent en harmonie.

Avec Antoine MACAIGNE, Coach sportif

Tenue correcte exigée Cours sur tapis.

Tarif 5€.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Durée 1 heure.

Point de rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Away from the hustle and bustle of everyday life, take advantage of the museum?s calm and inspiring surroundings for a pilates session amidst the paintings and sculptures.

An original approach to art that allows you to immerse yourself in the place and the works, alternating contemplation and movement-stretching.

A moment of well-being that lets you feel your own energy, find yourself in your own bubble and enjoy the unique atmosphere of the museum.

A relaxing interlude where body and mind can recharge in harmony.

With Antoine MACAIGNE, Sports Coach

Dress code required? Mat classes.

Price 5?

Information and tickets at the Tourist Office (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Duration: 1 hour.

Meeting point at Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

