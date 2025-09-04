PILATES AVEC AMÉLIE Prémian

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-04

fin : 2026-06-25

2025-09-04

Amélie Durand, professeure diplômée en danse contemporaine et enseignante Pilates, vous propose un atelier tous les 15 jours le jeudi de 10h à 11h. Accessible à tous, cette pratique allie renforcement musculaire, conscience corporelle et détente. Soulagez vos maux de dos, améliorez votre posture et prenez soin de vous. Cours d’essai possible toute l’année. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 74 07 84 20 cie.contraste@gmail.com

English :

Every other Thursday at 10am, Amélie Durand guides you in a gentle, accessible Pilates practice. Strengthening, posture, well-being. One-off or à la carte classes. Trial available all year round.

German :

Jeden zweiten Donnerstag um 10 Uhr führt Sie Amélie Durand in eine sanfte und zugängliche Pilates-Praxis ein. Kräftigung, Haltung, Wohlbefinden. Einzelne Kurse oder Karte. Probetraining das ganze Jahr über möglich.

Italiano :

Ogni due giovedì alle 10, Amélie Durand vi guida in una lezione di Pilates dolce e accessibile. Rafforzamento, postura, benessere. Lezioni singole o à la carte. Prova disponibile tutto l’anno.

Espanol :

Cada dos jueves a las 10h, Amélie Durand le guiará a través de una clase de Pilates suave y accesible. Fortalecimiento, postura, bienestar. Clases puntuales o a la carta. Prueba disponible todo el año.

