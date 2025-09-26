Pilates avec David Neveu rue de la Pommeraie Bézu-Saint-Éloi

Pilates avec David Neveu

rue de la Pommeraie Salle des associations J.Torres Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2026-02-13 19:30:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-10-10 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-12 2026-01-09 2026-01-23 2026-02-13

Préparez-vous à améliorer votre bien-être tout au long de l’automne et de l’hiver avec les séances de Pilates.

Une heure de relaxation et de renforcement musculaire animée par David Neveu.

N’oubliez pas de prendre votre tapis et votre bouteille d’eau. .

rue de la Pommeraie Salle des associations J.Torres Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 7 87 23 74 58 contact@ccvexin-normand.fr

English : Pilates avec David Neveu

