Pilates avec David Neveu Salle multimédia Étrépagny

Pilates avec David Neveu

Salle multimédia 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

2025-09-19 2025-10-03 2025-10-17 2025-11-14 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-16 2026-01-30

Préparez-vous à améliorer votre bien-être tout au long de l’automne et de l’hiver avec les séances de Pilates.

Une heure de relaxation et de renforcement musculaire animée par David Neveu.

N’oubliez pas de prendre votre tapis et votre bouteille d’eau. .

Salle multimédia 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 87 23 74 58 contact@ccvexin-normand.fr

