Pilates avec David Neveu

Salle multimédia 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-30 19:30:00

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-30

Préparez-vous à améliorer votre bien-être tout au long de l’automne et de l’hiver avec les séances de Pilates.

Une heure de relaxation et de renforcement musculaire animée par David Neveu.

N’oubliez pas de prendre votre tapis et votre bouteille d’eau. .

Salle multimédia 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 87 23 74 58 contact@ccvexin-normand.fr

English : Pilates avec David Neveu

