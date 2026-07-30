Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Pilates

Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Des cours sur la plage tout l’été. Tous les matins à 10 h sur la plage de la Banche à Binic, rendez-vous devant le grande roue. Planning, infos et réservation www.linstitut-pilates.fr ou 0681164856.

LUNDI

Training PILATES

On démarre la semaine en force !

MARDI

Pilates + mobilité & stretching

Souplesse, mobilité et bien-être

MERCREDI

Pilates + cardio Hiit

Énergie et renforcement au rendez-vous !

JEUDI

Pilates + abdos/dos de Gasquet

Un dos fort et un centre renforcé

VENDREDI

Pilates + yoga

Équilibre et détente assurée

SAMEDI

Training PILATES

On termine la semaine en beauté !

À PRÉVOIR

Une serviette

Une casquette

Une bouteille d’eau

De la crème solaire

Pour le reste, on s’occupe de tout ! .

Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 16 48 56

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English :

L’événement Pilates Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme