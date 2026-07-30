Pilates Binic-Étables-sur-Mer
jeudi 20 août 2026 · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Pilates
Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Des cours sur la plage tout l’été. Tous les matins à 10 h sur la plage de la Banche à Binic, rendez-vous devant le grande roue. Planning, infos et réservation www.linstitut-pilates.fr ou 0681164856.
LUNDI
Training PILATES
On démarre la semaine en force !
MARDI
Pilates + mobilité & stretching
Souplesse, mobilité et bien-être
MERCREDI
Pilates + cardio Hiit
Énergie et renforcement au rendez-vous !
JEUDI
Pilates + abdos/dos de Gasquet
Un dos fort et un centre renforcé
VENDREDI
Pilates + yoga
Équilibre et détente assurée
SAMEDI
Training PILATES
On termine la semaine en beauté !
À PRÉVOIR
Une serviette
Une casquette
Une bouteille d’eau
De la crème solaire
Pour le reste, on s’occupe de tout ! .
Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 16 48 56
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English :
L’événement Pilates Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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