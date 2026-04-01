Pilates & brunch à La Butte La Butte Plouider
Pilates & brunch à La Butte La Butte Plouider dimanche 19 avril 2026.
Plouider
Pilates & brunch à La Butte
La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 10:00:00
Date(s) :
2026-04-19
À La Butte, cette matinée bien-être commence par une séance de Pilates douce et accessible, invitant à réveiller le corps, renforcer les muscles profonds et retrouver une posture juste. Dans une atmosphère calme et bienveillante, chacun avance à son rythme, guidé avec attention.
À l’issue du cours, la parenthèse se prolonge au Comptoir de La Butte, avec la possibilité de savourer un brunch gourmand et convivial. Une manière simple et agréable de prendre soin de soi, entre mouvement et plaisir.
Sur réservation .
La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54
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English : Pilates & brunch à La Butte
L’événement Pilates & brunch à La Butte Plouider a été mis à jour le 2026-04-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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