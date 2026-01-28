PILATES & BRUNCH Montpellier

PILATES & BRUNCH

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Une expérience bien-être complète

45 min à 1h de pilates suivies d’un brunch convivial autour d’une grande tablée.

L’occasion parfaite de se détendre, échanger et faire de nouvelles rencontres

Dimanche 15 février Pilates & Brunch

10h30 Salle fitness BIKUBE MONTPELLIER

Sur réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

A complete wellness experience:

45 minutes to 1 hour of pilates followed by a convivial brunch around a large table.

The perfect opportunity to relax, socialize and meet new people

