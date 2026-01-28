PILATES & BRUNCH Montpellier
PILATES & BRUNCH Montpellier dimanche 15 février 2026.
PILATES & BRUNCH
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Une expérience bien-être complète
45 min à 1h de pilates suivies d’un brunch convivial autour d’une grande tablée.
L’occasion parfaite de se détendre, échanger et faire de nouvelles rencontres
Dimanche 15 février Pilates & Brunch
10h30 Salle fitness BIKUBE MONTPELLIER
Sur réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
A complete wellness experience:
45 minutes to 1 hour of pilates followed by a convivial brunch around a large table.
The perfect opportunity to relax, socialize and meet new people
