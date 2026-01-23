Pilates de la femme MJC Héritan Mâcon
Pilates de la femme MJC Héritan Mâcon dimanche 8 mars 2026.
Pilates de la femme
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 11:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Un moment pour soi, pour se reconnecter à son corps et à sa féminité.
Une pratique douce et consciente, centrée sur le bien-être, la posture et la santé du périnée.
Grâce, fluidité, puissance intérieure, célébrons la femme en mouvement.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pilates de la femme
L’événement Pilates de la femme Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès