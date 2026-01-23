Pilates de la femme MJC Héritan Mâcon

Pilates de la femme

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 11:00:00

2026-03-08

Un moment pour soi, pour se reconnecter à son corps et à sa féminité.

Une pratique douce et consciente, centrée sur le bien-être, la posture et la santé du périnée.

Grâce, fluidité, puissance intérieure, célébrons la femme en mouvement.

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

