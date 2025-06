Pilates en plein air Basse-Ham 22 juin 2025 10:00

Moselle

Pilates en plein air Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 11:00:00

Date(s) :

2025-06-22

2025-07-20

Et si vous commenciez votre dimanche par un moment pour vous ?

Cet été à Nautic’Ham, profitez de deux séances de pilates en plein air, guidées par Béatrice Goualch, coach sportive au centre aquatique communautaire Hamelys de Basse-Ham.

Accessible à tous, sans réservation, que vous soyez débutant ou pratiquant régulier, c’est l’occasion idéale de respirer, vous recentrer, et vous détendre en pleine nature.

Pensez à venir avec votre tapis ou une serviette, une bouteille d’eau… et votre bonne humeur !

Rendez-vous derrière l’aire de jeux bateau pirate en bois.Tout public

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

English :

How about starting your Sunday with a moment for yourself?

This summer at Nautic-Ham, enjoy two outdoor pilates sessions, guided by Béatrice Goualch, sports coach at the Hamelys community aquatic center in Basse-Ham.

Accessible to all, without reservation, whether you’re a beginner or a regular practitioner, this is the ideal opportunity to breathe, refocus and relax in the heart of nature.

Remember to bring your mat or towel, a bottle of water? and your good mood!

Meet behind the wooden pirate ship playground.

German :

Wie wäre es, wenn Sie Ihren Sonntag mit einem Moment für sich beginnen würden?

Diesen Sommer können Sie bei Nautic?Ham zwei Pilates-Sitzungen unter freiem Himmel genießen, die von Béatrice Goualch, Sporttrainerin im gemeinschaftlichen Wassersportzentrum Hamelys in Basse-Ham, angeleitet werden.

Sie können ohne Reservierung teilnehmen, egal ob Sie Anfänger sind oder regelmäßig trainieren. Dies ist die ideale Gelegenheit, um durchzuatmen, sich zu konzentrieren und sich in der Natur zu entspannen.

Bringen Sie eine Matte oder ein Handtuch, eine Flasche Wasser und gute Laune mit!

Wir treffen uns hinter dem Spielplatz Piratenschiff aus Holz.

Italiano :

Perché non iniziare la domenica con un po’ di tempo per sé?

Quest’estate al Nautic-Ham, godetevi due sessioni di pilates all’aperto, guidate da Béatrice Goualch, allenatrice sportiva del centro acquatico comunitario Hamelys di Basse-Ham.

Aperta a tutti, senza bisogno di prenotazione, sia che siate principianti sia che pratichiate regolarmente attività fisica, questa è l’occasione ideale per respirare, concentrarsi e rilassarsi nel cuore della natura.

Ricordate di portare il vostro tappetino o asciugamano, una bottiglia d’acqua e il vostro buon umore!

Ritrovo dietro l’area giochi della nave pirata in legno.

Espanol :

¿Por qué no empezar el domingo dedicándose tiempo a sí mismo?

Este verano, en Nautic-Ham, disfrute de dos sesiones de pilates al aire libre, guiadas por Béatrice Goualch, entrenadora deportiva del centro acuático comunitario Hamelys de Basse-Ham.

Abierto a todos, sin necesidad de reserva, tanto si es principiante como si practica ejercicio con regularidad, es la ocasión ideal para respirar, volver a concentrarse y relajarse en plena naturaleza.

Recuerde traer su esterilla o toalla, una botella de agua… ¡y su buen humor!

Nos reuniremos detrás de la zona de juegos del barco pirata de madera.

L’événement Pilates en plein air Basse-Ham a été mis à jour le 2025-06-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME