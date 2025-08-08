PILATES EN PLEIN AIR Olargues

Lieu dit le rivage Olargues Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-29

2025-08-08 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-22 2025-08-27 2025-08-29

Pilates au bord de l’eau avec Sigrid !

Cet été, offrez à votre corps et votre esprit une pause bien-être au grand air !

Rejoignez Sigrid Bogaerts, coach en sport & bien-être, pour des séances de Pilates en plein air.

Un cadre naturel ressourçant, En matinée pour bien démarrer la journée, Accessible à tous niveaux

Détendez-vous, respirez, bougez en harmonie avec la nature. Une expérience zen, locale et revitalisante à ne pas manquer pendant vos vacances dans l’Hérault ! .

Lieu dit le rivage Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 17 20 27 16 zumbasiggy@gmail.com

English :

Pilates by the water with Sigrid!

This summer, give your body and mind a wellness break in the fresh air!

Join sport & well-being coach Sigrid Bogaerts for Pilates sessions. Accessible to all levels

German :

Pilates am Wasser mit Sigrid!

Gönnen Sie Ihrem Körper und Geist diesen Sommer eine Wellness-Pause an der frischen Luft!

Schließen Sie sich Sigrid Bogaerts, Sport- und Wellness-Coach, für Pilates-Sitzungen an. Für jedes Niveau geeignet

Italiano :

Pilates in acqua con Sigrid!

Quest’estate regalate al vostro corpo e alla vostra mente una pausa di benessere all’aria aperta!

Unitevi a Sigrid Bogaerts, coach di sport e benessere, per le sessioni di Pilates. Adatto a tutti i livelli

Espanol :

Pilates en el agua con Sigrid

Este verano, ¡dale a tu cuerpo y a tu mente un descanso de bienestar al aire libre!

Únase a Sigrid Bogaerts, coach deportivo y de bienestar, para sesiones de Pilates. Apto para todos los niveles

L’événement PILATES EN PLEIN AIR Olargues a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC