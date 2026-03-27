Pilates et danse Salle l’inspir Dieulefit

Pilates et danse

Salle l’inspir 3c Rue de la Distillerie Dieulefit Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-23 2026-05-28 2026-06-25

Pilates et danse, pour mêler les bienfaits du pilates au plaisir de la danse

.

Salle l’inspir 3c Rue de la Distillerie Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 57 39 23 pilates.danse@carolinebo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pilates and dance, combining the benefits of pilates with the pleasure of dance

L’événement Pilates et danse Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux