Pilates et danse Salle l’inspir Dieulefit
Pilates et danse Salle l’inspir Dieulefit jeudi 2 avril 2026.
Pilates et danse
Salle l’inspir 3c Rue de la Distillerie Dieulefit Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-23 2026-05-28 2026-06-25
Pilates et danse, pour mêler les bienfaits du pilates au plaisir de la danse
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Salle l’inspir 3c Rue de la Distillerie Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 57 39 23 pilates.danse@carolinebo.org
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English :
Pilates and dance, combining the benefits of pilates with the pleasure of dance
L’événement Pilates et danse Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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