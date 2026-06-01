Pilates face aux œuvres s’invite à la Maison Tavel, Maison Tavel, Genève
Pilates face aux œuvres s’invite à la Maison Tavel, Maison Tavel, Genève mardi 7 juillet 2026.
Pilates face aux œuvres s’invite à la Maison Tavel Mardi 7 juillet, 12h30 Maison Tavel
CHF 30.- (matériel compris), sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T13:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T13:30:00+02:00
En juillet, le Pilates investit la Maison Tavel… Cave médiévale, salle en sous-sol, citerne ou exposition Quel froid! offrent leur fraîcheur bienvenue, leur histoire et leur architecture extraordinaires!
Réservations: info@wellnessonlygeneva.ch ou whatsapp +41 78 712 04 63 (tenue confortable recommandée, matériel fourni)
Maison Tavel Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 37 00 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/maison-tavel/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-tavel/
Bien-être
DR
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