Pilates face aux œuvres s’invite à la Maison Tavel, Maison Tavel, Genève

Pilates face aux œuvres s’invite à la Maison Tavel Mardi 7 juillet, 12h30 Maison Tavel

CHF 30.- (matériel compris), sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T13:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T13:30:00+02:00

En juillet, le Pilates investit la Maison Tavel… Cave médiévale, salle en sous-sol, citerne ou exposition Quel froid! offrent leur fraîcheur bienvenue, leur histoire et leur architecture extraordinaires!

Réservations: info@wellnessonlygeneva.ch ou whatsapp +41 78 712 04 63 (tenue confortable recommandée, matériel fourni)

Maison Tavel Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 37 00 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/maison-tavel/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-tavel/

Bien-être

DR