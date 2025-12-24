Pilates

La Coquille Dordogne

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18

Pratique relaxante et bénéfique pour notre corps, le stretching aide à relâcher les tensions, permet un état de détente aussi bien corporel que mental tout en favorisant le renforcement musculaire. Cette pratique est accessible à toutes et tous.

Suivi d’un cours de stretching à 18h30

Le cours fera suite à la séance de pilates (sur inscription )

tarifs première séance 10 euros puis 11 euros si abonnement au trimestre , 10 euros pour les abonnements à l’année, 10 euros pour les personnes qui sont déjà inscrites à un cours de pilates .

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63 murielandree.philip@gmail.com

English : Pilates

Relaxing and beneficial for the body, stretching helps relieve tension and promotes a state of physical and mental relaxation, while strengthening the muscles. Stretching is accessible to everyone.

