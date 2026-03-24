Pilates La Coquille
Pilates La Coquille mardi 7 avril 2026.
Pilates
La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Pratique relaxante et bénéfique pour notre corps, le stretching aide à relâcher les tensions, permet un état de détente aussi bien corporel que mental tout en favorisant le renforcement musculaire. Cette pratique est accessible à toutes et tous.
Pratique relaxante et bénéfique pour notre corps, le stretching aide à relâcher les tensions, permet un état de détente aussi bien corporel que mental tout en favorisant le renforcement musculaire. Cette pratique est accessible à toutes et tous.
Suivi d’un cours de stretching à 18h30
Le cours fera suite à la séance de pilates (sur inscription )
tarifs première séance 10 euros puis 11 euros si abonnement au trimestre , 10 euros pour les abonnements à l’année, 10 euros pour les personnes qui sont déjà inscrites à un cours de pilates .
La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63 murielandree.philip@gmail.com
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English : Pilates
Relaxing and beneficial for the body, stretching helps relieve tension and promotes a state of physical and mental relaxation, while strengthening the muscles. Stretching is accessible to everyone.
L’événement Pilates La Coquille a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère
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