Pilates parent-enfant MJC Héritan Mâcon
Pilates parent-enfant
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 15:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Partagez un moment complice à deux, à la découverte du mouvement dans la bonne humeur.
Une séance douce et ludique pour s’initier ensemble au Pilates et renforcer le lien avec son enfant.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
