Pilates parent-enfant MJC Héritan Mâcon

Pilates parent-enfant

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 15:00:00

2026-01-31

Partagez un moment complice à deux, à la découverte du mouvement dans la bonne humeur.

Une séance douce et ludique pour s’initier ensemble au Pilates et renforcer le lien avec son enfant.

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

