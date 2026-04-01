Pilates parent-jeune MJC Héritan Mâcon
Pilates parent-jeune MJC Héritan Mâcon dimanche 12 avril 2026.
Mâcon
Pilates parent-jeune
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
Date(s) :
2026-04-12
À partir de 8 ans
Un cours pensé pour bouger ensemble, renforcer le corps et partager un moment complice entre parent et jeune. Une séance ludique et accessible qui favorise posture, coordination et confiance.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
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English : Pilates parent-jeune
L’événement Pilates parent-jeune Mâcon a été mis à jour le 2026-02-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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